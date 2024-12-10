Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinliklerinde, kısa süre önce hayatını kaybeden Sakarya’nın ve Türk edebiyatının önemli ismi Necati Mert konuşulacak. Şair Ercan Yılmaz ve Yazar Bünyamin Demirci’nin katılımıyla yapılacak söyleşi programı, 11 Aralık Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık kültür sanat etkinlikleri anlamlı bir söyleşi ile devam edecek.

Sakarya’nın ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necati Mert’in konuşulacağı söyleşi programı, 11 Aralık Çarşamba günü 19.00’da OSM’de (Ofis Sanat Merkezi) gerçekleştirilecek.

Edebi anlayışı ve eserleri konuşulacak

Şair Ercan Yılmaz ve Yazar Bünyamin Demirci’nin konuşmacı olarak katılacağı söyleşi programında, kısa süre önce hayatını kaybeden Necati Mert’in edebi anlayışı, eserleri ele alınacak. Büyükşehir Belediyesi, tüm sanat ve edebiyat dostlarını programa davet etti.