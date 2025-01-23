Bolu Kartalkaya'daki faciadan sonra gözlerin çevrildiği Bursa Uludağ'da iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Uludağ Alan Başkanlığı gündem konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Uludağ Alan Başkanlığı'nda başkanın isminin yazmaması, bakanlıkla başkanlık arasında bir çatışma olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bolu'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Bolu'daki yangın felaketinin ardından gözler Bursa'ya çevrilirken, Uludağ'daki otellerin yangın yeterlilik belgeleri olup olmadığı merak konusu oldu.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş'un adının yazmaması, bakanlık ve alan başkanlığı arasında bir çatışma olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Hatırlanacağı gibi 26 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete'de 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun ve 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Uludağ Alanı Hakkında Kanun'da sınırları harita ile belirtilen Uludağ Alanı'nın doğal sit alanları ve diğer korunan alanları ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile yürütülen faaliyetlerin düzenlenmesini Uludağ Alan Başkanlığı yetkilendirilmişti.