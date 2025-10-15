Manisa’nın Gördes ilçesinde Beş Eylül İlkokulu’nun yeniden yapımı için 17 Kasım 2025 tarihinde ihaleye çıkılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan deprem tahkiki sonucu yıkımına karar verilen Gördes Beş Eylül İlkokulu için önemli bir gelişme kaydedildi. İlçe halkının tarafından bir süredir beklenen 12 derslikli yeni okulun yapımı için 17 Kasım 2025 tarihinde ihaleye çıkılacak. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyuran AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan deprem tahkiki sonucu yıkımına karar verilen mevcut binanın Temel Eğitim Yatırım Programı kapsamına alındığını belirterek yeni okulun yalnızca dersliklerden ibaret olmayacağını, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Öte yandan yeni okulda anasınıfı, fen ve resim derslikleri, beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, destek eğitim odası, kütüphane, yemekhane, kantin ve mescit bulunacağı öğrenildi.

Yenişehirlioğlu açıklamasında, "Öğrencilerimize güvenli, modern ve sosyal imkânlarla donatılmış bir eğitim ortamı kazandırıyoruz. Yeni okulumuzun Gördes’e, eğitim camiamıza ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Beş Eylül İlkokulu’nun 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.