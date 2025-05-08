Manisa’nın Gördes ilçesinde sanayi sitesi esnafının düzenlediği geleneksel hayır yemeğine binlerce insan katıldı.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen yemek hayrına Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ramazan Çetin, Belediye Başkanı Avukat İbrahim Büke, İlçe Emniyet Amiri Komiser Serdar Kılınç, ilçe kamu kurum amirleri, sivil toplum üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Sanayi içinde trafik adeta kilitlenme noktasına gelirken okunan mevlidi şerif-in ardından sanayi sitesi esnaflarının katkıları ile düzenlenen yemek menüsünde 5 bin kişilik kuru fasulye, pilav, cacık, turşu ve irmik helvası misafirlere servis edildi.

Sanayi sitesinin önde gelen esnaflarından oto elektrikçi Ümit Poyraz ve oto araba tamircisi Mustafa Ölmez, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl 16’ncısını düzenlediğimiz 5 bin kişilik yemek hayrına ilginin büyük olması biz ve esnaf arkadaşlarımızı çok sevindirdi. Gördes sanayi sitesi olarak her yıl düzenlediğimiz yemek hayrını her yıl biraz daha genişleterek devam ettiriyoruz. Amacımız bizden sonraki gelecek nesillere bu adeti yaşatmak olacak."