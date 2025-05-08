Samsun’un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), gezici mağaza uygulamasıyla ilçenin farklı mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya devam ediyor. Her hafta farklı bir noktada hizmet veren gezici mağaza, bu kez Kesilli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Belediyenin hizmet binası yanında sabit olarak faaliyet gösteren mağazaya ek olarak kullanılan gezici mağaza, özellikle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara dayanışma eli uzatıyor. Kesilli Mahallesi’ne kurulan mağazada ayakkabıdan elbiseye, oyuncaktan kitaba kadar birçok ihtiyaç malzemesi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Mağazayı ziyaret eden her yaştan vatandaş, hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e teşekkür etti. Vatandaşlar, "Dışarıda giysi fiyatları çok pahalı. Bu hizmet bize ilaç gibi geldi. Aile boyu yararlanıyoruz" dedi.

"Dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz"

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Gezici mağazamızı bu hafta Kesilli Mahallesi’nde hizmete açtık. Vatandaşlarımız, temiz ve kullanılabilir durumdaki giysilere gönül rahatlığıyla ulaşabiliyor. Amacımız, ekonomik zorluk yaşayan hemşehrilerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek. Dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" denildi.

PAYMER; bağışlanan giysi, ev eşyası, kitap ve oyuncakları belediye ekiplerince temizleyip tasnif ederek sabit veya gezici mağaza aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.