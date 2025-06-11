Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu’nda, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler, hem eğlendi hem de manevi ve çevresel farkındalık kazandı.

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler okul bahçesinde geleneksel oyunlar oynadı, birlikte yemek yedi ve cami ziyareti yaparak değerlerini yerinde tanıma fırsatı buldu.

Okul Müdürü Veysel Çetin, etkinliklerin amacına dikkat çekerek şunları söyledi: "Okulumuzda yıl sonu etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle geleneksel oyunlar oynayıp yemek yedik. Ardından cami ziyareti gerçekleştirdik. Bu etkinliklerle hem kültürel ve manevi değerlerimizi yaşattık hem de çevreye duyarlı bireyler yetiştirme yolunda önemli bir adım attık."

Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.