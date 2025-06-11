DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler sanayi bölgesinde esnafı ziyaret ederek karbonmonoksit ölçümü ile nikotin bağımlılık testi ile bireylerin bağımlılık düzeyleri belirlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri Dünya Tütünsüz Günü kapsamında sanayi esnaflarımızı ziyaret etti. Ziyarette karbonmonoksit (CO) ölçümleri yapıldı, Fagerström nikotin bağımlılık testi ile bireylerin bağımlılık düzeyleri belirlendi, sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme yaptılar. Ayrıca ALO 171 sigara bırakma danışma hattı ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme sağlandı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.