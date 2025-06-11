Karaman’da düzenlenen İller Arası Judo Şampiyonası’nda Manisa’nın Salihli ilçesi sporcularından İrem Erel 24 kiloda, Hira Kılkış +70 kiloda şampiyon oldu.

İller Arası Judo Şampiyonası Karaman’da yapıldı. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda 24 kilogram kategorisinde mücadele eden Salihlili sporcu İrem Erel ve +40 kilogram kategorisinde mücadele eden Hira Kılkış şampiyon oldu. Aynı şampiyonda ayrıca 63 kiloda Zeynep Sağır ve +60 kiloda Mahmut Madan ikinci, 40 kiloda Eda Danacı ve 60 kiloda Efe Koçak üçüncü oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, judocuları tebrik edip, başarılarının artarak devamını diledi.