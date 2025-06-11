Manisa’nın Salihli ilçesinde tarım zararlısı çekirgelere karşı havadan ve karadan ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Salihli’ye bağlı Çelikli, Burhan, Başlıoğlu, Şirinyer, Çamurhamamı, Karaağaç gibi yaylalarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Sıcak havaların etkisiyle meralarda çekirge yumurta bırakma alanlarının (garsiyat) bulunması sebebiyle harekete geçen ekipler, Bozdağların zirvesinde dron ile ilaçlama yaptı.
Kaynak: İHA