Manisa’da görev yapan Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, 8 yıl önce başlattığı "Kitap Kumbaram" sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye genelinde 20. kütüphaneyi Saruhanlı Azimli İlkokulu’na kazandırdı. Gürakan, Türkiye’nin her bölgesindeki köy okullarına kütüphane kazandırarak okuma kültürünü yaymaya devam ediyor.

Gönül Kovan Gürakan, projenin başlangıcını anlatarak, "Kitap Kumbaram Projesi’ni ilk olarak görev yaptığım Şehitler Ortaokulu’nda başlattım. Büyükçe bir kumbaraya benzeyen bir kutuyu okula yerleştirdim ve öğrencilerimden okudukları kitapları buraya bırakmalarını istedim. Kumbaradaki kitaplar arttıkça, önce kendi okulumuzda, ardından köy okulları ve dezavantajlı okullarda kütüphane kurmaya başladık. Şimdiye kadar 20. kütüphanemizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye’nin her bölgesine kütüphane

Proje kapsamında Ege Bölgesi’nde Manisa, Balıkesir ve Uşak, Marmara Bölgesi’nde Bursa, Karadeniz Bölgesi’nde Düzce ve Trabzon, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Ankara, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van ve Ağrı, Akdeniz Bölgesi’nde Hatay, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Batman ve Şanlıurfa gibi farklı şehirlerde kütüphaneler kuruldu.

Her kütüphanede ortalama 4 bin kitap bulunduğunu ifade eden Gürakan, her kütüphanenin açılışına bizzat katıldığını belirtti. Gürakan, "Bu projeyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı, okuma kültürünü yaymayı ve değerler eğitimine katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Ekip çalışmasıyla genişleyen proje

Projeyi ilk olarak kendi okulunda başlattığını ifade eden Gürakan, "Sonrasında Türkiye genelinde pek çok öğretmene ulaştım ve bir ekip kurarak daha fazla kütüphane açmayı hedefledik. Manisa’dan yola çıkarak Türkiye genelinde güçlü bir bağ oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Değerler eğitimi ve fırsat eşitliği

Projenin okuma kültürüne büyük katkılar sunduğunu belirten Gürakan, "Bu proje, sadece kitap okumayı değil; sevgiyi, yardımlaşmayı, empatiyi ve paylaşmayı öğretiyor. Çocuklar, bir sorunun değil çözümün parçası olmayı öğreniyor. Eğitim sadece dört duvar arasında kalmamalı, biz öğretmenler sınırların ötesine geçmeliyiz." dedi.

Gönül Kovan Gürakan, projeye katkı sağlayan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve kitapseverlere teşekkür ederek, daha fazla kütüphane kurmaya devam edeceklerini belirtti.