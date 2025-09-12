Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yenipazar Gençlik Merkezi’ndeki gönüllülerden oluşan bir grup, Yenipazar ilçesinde düzenlenen incir hasadında incir üreticisine destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan "gönüllü hasat etkinliği" kapsamında Yenipazar’ın Karacaören Mahallesi’ndeki incir bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi. Yenipazar Gençlik Merkezi üyesi gönüllü genç Mustafa Aydın’ın ailesinin bahçesinde bir araya gelen gönüllü gençler incir topladı. Toplanan incirler seçilerek kasalara konuldu. Bahçesini etkinlik için açan Mustafa Aydın, yaptığı açıklamada, projenin tarımsal üretime destek sunmanın yanı sıra gönüllü gençler için önemli bir deneyim fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Aydın, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hayata geçirdiği Gönüllü Hasat Etkinliği, hem bizler gibi üreticilere moral veriyor hem de gençlerin alın terinin değerini yerinde görmesini sağlıyor. Bahçemizde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Yenipazar Gençlik Merkezi üyesi Zeki Uygar Ünübol, gönüllü olarak incir bahçelerine gelerek üreticilere yardımcı olduklarını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte incir toplamanın kendisine farklı bir deneyim kazandırdığını belirten Ünübol; "Güneşin altında çalışan tarım işçileriyle beraber alın terinin değerini burada daha iyi anladım. Hem üretime destek olduk hem de dayanışmanın önemini gördük" dedi.

Etkinliği koordine eden Yenipazar Gençlik Merkezinde görevli gençlik lideri Serpil Usta, gençlerle birlikte üreticilerin yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Gençlerimizin bu anlamlı etkinlikte üreticilere destek vermesi bizler için gurur verici. Emek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca etkinliğe gençlerin yanı sıra Yenipazar Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Şahin de katıldı.