Kocaeli’nin gelişen yüzü Gebze, sanayi ve turizmin buluşma noktası olarak her geçen gün değerine değer katıyor. Bu stratejik bölgede yükselen 216 Station Suites, modern şehir yaşamının tüm ayrıcalıklarını evinizin konforuyla birleştirerek sizlere benzersiz bir konaklama deneyimi sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze, İstanbul ile Kocaeli’nin tam kesişim noktasında yer almasıyla hem iş dünyasının hem de turizmin kalbi konumunda.

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan bu bölgede, iş seyahatleri için pratik çözümler arayan profesyonellerin ilk tercihi olmayı hedefleyen 216 Station Suites, aynı zamanda İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerine de yalnızca kısa bir mesafede.

EVİNİZİN RAHATLIĞI SİZLERLE

216 Station Suites, yalnızca bir konaklama noktası değil; aynı zamanda misafirlerine “evindeymiş gibi” hissettiren modern ve fonksiyonel yaşam alanları sunuyor. Konforlu daireleri, donanımlı mutfakları ve ferah yaşam alanları ile uzun veya kısa dönem konaklamalar için ideal bir çözüm sağlıyor.

MERKEZİ KONUM – ULAŞIM KOLAYLIĞI

Proje, İstasyon Mahallesi 1456. Sokak No:58, Gebze/Kocaeli adresinde yer alıyor. TEM ve D-100 karayollarına yakınlığı sayesinde İstanbul’a ve Kocaeli şehir merkezine kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan yakınlığı, ulusal ve uluslararası misafirler için büyük avantaj sunuyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

216 Station Suites hakkında detaylı bilgi almak ve rezervasyon için aşağıdaki iletişim kanallarını kullanabilirsiniz:

???? (0262) 503 06 74

???? (0554) 025 18 25

???? [email protected]

???? www.216station.com

???? İstasyon, 1456. Sk. No:58, 41400 Gebze/Kocaeli