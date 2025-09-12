Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’nın turistik ve sayfiye bölgesi Yeni Şakran’ın uzun yıllardır yapımı beklenen ve gündemde olan kanalizasyon sorununun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı göndererek yetki devri talebinde bulundu.

Eylül ayı Belediye Meclisinde Aliağa belediye Başkanı Serkan Acar’ın Şakran kanalizasyonu hakkında "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki versin, Aliağa Belediyesi olarak ben bu projeyi yaparım" sözlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "2,5 milyarlık yatırımı ’ben yaparım’ diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın" demişti. Aliağa Belediyesi bunun üzerine 11 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı yazarak yetki devri için onay istedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar imzalı olarak İzmir Büyükşehir belediye Başkanlığına yazılan yazıda, "İlçemiz Yenişakran Mahallesi sınırlan içerisinde kanalizasyon altyapısı bulunmamakta olup söz konusu hizmetin sunulması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci maddesi uyarınca, Belediyeniz ve bağlı kuruluşunuz İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanında bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi. Yazıda, "Şakran’da artan nüfus ve yerleşim yoğunluğuna bağlı olarak, çevre ve halk sağlığının korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi açısından söz konusu altyapının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir." denildi.

Aliağa Belediyesinin Şakran Kanalizasyon projesi için yetki talep eden yazısında şu görüşlere yer verildi: "Her ne kadar bu hizmet Belediyeniz ve bağlı Kuruluşunuzun görev ve sorumluluk alanında kalmakta ise de, söz konusu ihtiyacın ivedilikle karşılanabilmesi amacıyla, kanalizasyon altyapı yapım işinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi kapsamında Belediyemizce yerine getirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ilgili hükümleri kapsamında talebimizin değerlendirilmesi, uygun bulunması halinde yetkili organların kararına bağlı olarak protokol düzenlenmesi, ayrıca yapım işine konu bölgede daha önce başlamış altyapı çalışmalarının mevcut durumunun netleştirilerek varsa ihale süreçlerinin sonuçlandırılması, bu suretle altyapı yapım işinin bütün olarak üstlenilmeye ve ihale edilmeye elverişli olacak şekilde Belediyemize devrine ilişkin gerekli çalışmaların yapılması hususlarında gereğini arz ederim."