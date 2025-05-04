Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Emekli Evi üyelerinin oluşturduğu Gönülden Sesler Korosu, ‘Bahar Konseri’ ile sanatseverlerle buluştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaş almış bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evleri aracılığıyla hem sosyal hem de kültürel faaliyetlere öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evleri, gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yenişehir ve Halkkent Emekli Evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Kongre ve Sergi Sarayında düzenledikleri ‘Bahar Konseri’ ile izleyicilere unutulmaz bir Türk Sanat Müziği akşamı yaşattı.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zeynep Özel’in şefliğinde, uzun bir süredir büyük bir özenle hazırlanılan konserde, emekli vatandaşlar tarafından seslendirilen klasik Türk Sanat Müziği eserleri salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Koro, hem repertuar seçimi hem de performansıyla büyük takdir toplarken, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konser, çiçek ve plaket takdiminin ardından son buldu.

"Kıymetli koromuzun uzun süredir verdiği emeğin çok güzel meyvelerini alıyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, konserde yaptığı konuşmasında; emek kavramının yalnızca iş yerinde geçirilen uzun saatlerden oluşmadığını, emek kavramının aynı zamanda ömür boyu gösterilen büyük bir özveri ve sabırdan oluştuğunu dile getirdi. Yıldırım, "Ömür boyu emek eden, bu ülkeye katkıda bulunan, katma değer sağlayan, ülkenin büyümesinde, gelişmesinde bizlere örnek olan ve her zaman örnek aldığımız kıymetli büyüklerimizle bir aradayız. Koromuz ve ustalarımız bize güzel bir konser dinlettiler. Burada olmak bizlere çok büyük bir heyecan veriyor. Şefimiz Zeynep hocam, saz sanatçılarımız ve kıymetli koromuz uzun süredir emek ediyorlar ve bu emeğin çok güzel meyvelerini alıyoruz" dedi.

Gönülden Sesler Korosu dinleyenlerden tam not aldı

Konseri dinlemeye gelen Mahmut Hasbay, çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "Mersin’de yaşayan emekliler çok şanslı. Büyükşehir Belediyesinin yaş almışlar için verdiği emekler çok büyük ve yapılan etkinlikler çok fazla" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Emekli Evi Üyesi Kamer Naci ise "Çok güzel bir akşamdı. Sık sık yenilenmesini istiyoruz bu etkinliklerin. Çok keyif aldık. Özellikle bu sıkıntılı günlerde içimiz açıldı" diye konuştu.