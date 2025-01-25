Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nda kar yağışı etkili oluyor. Hafta sonu ve sömestir tatili sebebiyle ziyaretçiler tabiat parkında yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük’te ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu ve sömestir tatili olması sebebiyle doğa harikası bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, karlı havanın tadını çıkardı. Kar yağışının gece saatlerine kadar gerçekleşmesi bekleniyor.