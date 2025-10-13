Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü’ne nefes aldıracak 2. Etap temizlik çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışmayla 40 bin metreküpü aşkın çamur ve atığın gölün tabanından temizlenmesi hedeflenirken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket ettiklerini aktardı.

Gölbaşı Belediyesi, doğa dostu projelerini bir bir hayata geçirerek Gölbaşı’nın geleceğini şekillendiriyor. Bu kapsamda, Ankara’nın en önemli doğal alanlarından biri olan Mogan Gölü’nün geçtiğimiz yıl Sukesen Deresi’nin döküldüğü alanda tamamlanan 1. etap çalışmalarının ardından, bu yıl da Sahil Caddesi kıyısındaki bölgede 2. etap temizlik çalışmaları başladı.

Gölbaşı Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, göl tabanında birikmiş çamur, plastik, metal ve organik atıklar tamamen temizleniyor.

Gölün doğal yapısına zarar vermemek adına temiz taşlardan 300 metrelik bir platform oluşturulurken 40 bin metreküpü aşkın çamur ve atığın temizlenmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla sadece fiziksel temizlik değil, aynı zamanda gölde iç sirkülasyonun ve oksijen seviyesinin artırılması, kötü kokunun giderilmesi ve ekosistemin yeniden canlanması amaçlanıyor.

"Doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket ediyoruz"

Gölbaşı’nın ekolojik dengesini korumayı amaçlayan bu kapsamlı çalışmanın, göle nefes aldırarak doğayı yeniden canlandıracağını altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumlulukla hareket ettiklerini aktardı.

İlk etap çalışmalarının Gölbaşılı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Odabaşı "Geçen yıl Mogan Gölümüzü temizlemek üzere bir çalışma başlatmıştık. Sukesen Deresi’yle Mogan Gölü’nü Eymir Gölü’ne bağlayan kanal arasındaki pek çok çamur artığı, atıklar ve çürümüş kamışların buradan alınarak hem pis kokunun giderilmesi hem de gölün temizlenmesi anlamında yapmış olduğumuz 1. Etap çalışması neticesinde; burada kuşlar, ördekler hayat bulmuş, yumurtlamış, yeni bir canlı hayatı başlatmıştık. Balıklarımız o bölgede hareketlenmişti. Gölbaşılı hemşehrilerimiz memnuniyetini bize ifade etmişlerdi. Geldiğimiz bugünlerde Sahil Caddesi’nde kafelerimizin bulduğu bu alanda 2. Etap çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Gölün de çekilmesiyle çamur ve atıklar görünür haldeydi. Bunlar koku veriyordu. Temiz taşlardan oluşan 300 metre platform oluşturuldu. 40 bin metreküpün üzerinde olan çamur atıkları, diğer kirlilikler ve çürümüş kamışları temizleyeceğiz. Devletimizin kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. Gerek Devlet Su İşleri (DSİ) gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gölümüze hayat kazandırıyoruz. Resmi kurumlarımıza da çalışan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah Mogan Gölümüz tekrar eski günlerine kavuşacak" dedi.