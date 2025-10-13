Mardin’de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin ilçesi Eskiyol Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KAJ 355 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.