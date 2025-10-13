Samsun’da borçlandığı öğrenilen esnaf, elindeki kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı.

Çarşamba ilçesinde aşırı borçlandığı öğrenilen K.Ö. isimli esnaf, kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı. Olay sırasında özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö. poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı. Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.