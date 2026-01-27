Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi'nde Abdullah C.'nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay sırasında evde bulunmayan Abdullah C., yangın haberini almasının ardından hemen evine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.