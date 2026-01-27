Mersin'in Anamur ile Aydıncık ilçelerinde dolu tarım alanlarına zarar verdi, bazı seraları kısmen göçertti.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin'in ilçelerinde yer yer etkili olmaya başladı. Genelde yağmur olarak etkisini gösteren yağışlı hava Anamur ile Aydıncık ilçelerinin belirli bölgelerinde dolu olarak yağdı. Dolu nedeniyle Anamur'a bağlı Çataloluk ile Gercebahşiş başta olmak üzere çevre mahallelerde muz ve çilek bahçelerine zarar verdi. Aydıncı ilçesinde de dolu nedeniyle bazı bahçelerde zarar oluştu.

Üreticilerden Mehmet Şahin, sabaha karşı yağan dolu nedeniyle serasının kısmen çöktüğünü bahçedeki ürünlerinde zarar gördüğünü söyledi.

Öte yandan, bölgede hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.