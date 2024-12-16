Giresun’da 2020 yılında sel felaketiyle büyük zarar gören ve yeniden inşa edilen Dereli ilçesi, kar yağışı sonrası büyüleyici manzarasıyla dikkat çekti.

Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, özellikle sel sonrası inşa edilen TOKİ evleri, sosyal donatı alanları ve ilçeyi ikiye ayıran dere, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yenilenen Dereli, bu görkemli manzaralarla hem afetten kurtuluşun hem de doğanın güzelliğinin bir simgesi haline geldi.

Giresun’un önemli turizm bölgelerinden biri olan Kümbet Yaylası da karla kaplanmış çam ağaçları ve yayla evleriyle eşsiz bir görsel şölen sundu. Kar altındaki doğasıyla yayla, ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bu göz alıcı görüntüler, hem doğa severler hem de turizm açısından Giresun’un kış turizmi potansiyeli yaylalarından biri olduğunu gösterdi.