Esenyurt Belediyesi’nin verdiği diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar kilo kontrolü yaptırarak doğru beslenme yöntemlerini öğreniyor.

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde yaşayan her bireyin sağlıklı yaşaması ve gelişimine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar, belediye bünyesinde görev yapan diyet uzmanlarından randevu alarak hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor. Aşırı kilo problemi ya da kilo alamama gibi sorunlar yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan detaylı tarama ve tahlillerin ardından başlayan süreç kişiye özel hazırlanan diyet programı ile devam ediyor. İdeal kiloya ulaşana kadar devam eden tedavi sürecinde metabolizma yaşı, yağ, kas ve kemik durumu gibi ölçümler yapılarak vatandaşlar sağlıklı yaşam hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca, kilo probleminin altında yatan psikolojik sebeplerin tespit edilmesi durumunda, hastalar belediye bünyesindeki uzman psikologlara yönlendirilerek daha kapsamlı bir destek sunuluyor. Vatandaşlar, haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde verilen diyetisyen hizmetinden faydalanmak için 444 0 411 numaralı telefonu arayarak randevu alabilir.