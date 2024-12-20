Giresun’un en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık şimdi şehri süsleyecek. Giresun Belediyesi, şehirdeki kavşaklar, parklar ve boş alanları şehre özgü bitki örtüsüyle süslemek için fındık ağaçlarıyla donatmaya başladı.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, ilk etapta şehirlerarası otobüs terminali kavşağı ve Bulancak durağı kavşağında hayata geçirildi. Bu kavşaklara, Giresun’un simgesi olan fındık ağaçları dikildi. Projeyle birlikte, şehrin peyzajı daha yeşil ve özgün bir hale gelirken, Giresun’a özgü bitki örtüsü de şehre kazandırılmış oldu.

“Fındık ve yerel meyvelerle şehri tanıtacağız”

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Cebecioğlu, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cebecioğlu, proje ile hem tasarruf sağlanacağını hem de şehrin doğal bitki örtüsünün tanıtılacağını belirterek “Belediye Başkanımız Fuat Köse’nin projesiyle Giresun’un sembolü olan fındık, şehir merkezinde daha fazla yer bulacak. Şu ana kadar şehrimize gelenlerin gördükleri, genellikle iklimimize uyumlu olmayan palmiye ağaçlarıydı. Ancak biz de diğer şehirlerde olduğu gibi, yöremize özgü meyveleri ve bitkileri görmek istiyoruz. Giresun’un en önemli geçim kaynağı olan ve dünyanın en kaliteli ürünü olan fındığı şehir merkezine dikiyoruz. Ayrıca Giresun’a adını veren kiraz, karayemiş ve Fakaz armudu gibi meyveleri de dikmeye başlayacağız” dedi.

Fındık ve yerel meyvelerle yeni bir peyzaj kimliği kazandırılacak

Cebecioğlu, proje kapsamında, şehirdeki en işlek noktalar olan otogar, sanayi ve şehir merkezi kavşaklarına fındık ocakları dikildiğini belirterek “Bu sayede, iklimimize uygun olmayan fidanlara para harcamadan, kendi yöremizin simgesi olan fidanları yetiştireceğiz. Ayrıca, yetiştirdiğimiz fındık, karayemiş, kiraz ve armut gibi meyve fidanlarını da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu projeyle Giresun’un doğal zenginlikleri, şehri ziyaret edenler ve yaşayanlar tarafından daha fazla keşfedilecek. Giresun Belediyesi’nin peyzaj çalışması, aynı zamanda şehrin tarımsal ürünlerini tanıtma ve koruma anlamında önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.