Germencik Kaymakamı Sultan Doğru Midi Kızlar Voleybol Ligi Germencik Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Karpuzlu Zirve Gençlik Kulübü maçını izleyerek sporculara destek oldu.

80. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen maçta Germencik Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Karpuzlu Zirve Gençlik Kulübü takımları karşı karşıya geldi. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru maçı izleyerek genç sporcuların heyecanına ortak olurken onlara başarı dileklerini iletti. Maç öncesi sporcularla sohbet eden Kaymakam Doğru, gençlerin sporla buluşmalarının hem fiziksel hem de kişisel gelişimleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca sporun birleştirici gücüne değinen Doğru, böyle organizasyonların gençleri daha da motive ettiğini ifade etti. Kaymakam Doğru, maç sonunda genç sporcuları tebrik ederek, onlara gelecekteki başarılarında yardımcı olabilecek her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.