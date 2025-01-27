Tiyatro ve sinema oyuncusu Süheyl Uygur, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’yi ziyaret ederek belediye tiyatro salonunu inceledi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, birçok sanatçı ile irtibata geçerek Germencik’in ülke genelinde tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede belediyenin son konuğu usta tiyatro ve sinema oyuncusu Süheyl Uygur oldu. Uygur’u makamında ağırlayan Başkan Zencirci daha sonra belediyenin tiyatro ve gösteri salonunu gezdirdi. Belediyenin tiyatro salonunda incelemelerde bulunan usta sanatçı, salonun daha kaliteli bir hale getirilmesi adına deneyimlerini paylaştı. Gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dille getiren Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya paylaşımında "Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu ve sunucu Süheyl Uygur’u ağırladık. Yenilediğimiz Sahne Germencik Tiyatro ve Gösteri Salonumuzu inceledik. Kendilerine nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.