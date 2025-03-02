Germencik Belediyesi yaz hazırlıkları kapsamında ilaçlama ekiplerine vektörle mücadele eğitimi verdi.

Germencik Belediyesi, yaz aylarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Yaz aylarında artan haşere popülasyonunu kontrol altına almayı ve vatandaşların olumsuz etkilerden korunmasını sağlamayı hedefleyen Germencik Belediyesi ilaçlama ekiplerine vektörle mücadele eğitimi verildi. İlaçlama ekipleri özellikle yaz aylarında artan zararlılar ve haşerelere karşı daha etkili bir mücadele yürütmek ve halk sağlığını korumak amacıyla aldıkları eğitimde; zararlılarla mücadele yöntemleri, kullanılan ilaçların doğru şekilde uygulanması, çevre dostu ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek uygulamalar gibi konularda bilgi aldı. Eğitimde, haşere ve zararlılarla mücadelede etkili olabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar ve bilinçli ilaçlama yöntemleri de anlatıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yapılan eğitimlerin önemine değinerek, "Yaz hazırlıkları kapsamında halkımızın huzur ve sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Eğitimler, bu çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. İlçemizde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla haşerelere karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.