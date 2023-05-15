Erzurum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Havuzbaşı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, programda yaptığı konuşmada geleceğin ve Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerle, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşamak ve gençlerle birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacağını belirtti.