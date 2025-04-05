DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi çalışanı Habibe Sert (39) gece sabaha karşı kalp krizi soncunda evinde hayatını kaybetti.

Düzce Belediyesi çalışanı evinde hayatını kaybetti. Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görevli, kıymetli çalışma arkadaşımız Habibe Sert’in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Cenazesi bugün (5 Mart 20259 Hamidiye Camiinde kılınacak ikindi namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.