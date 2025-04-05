Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, tıkanmalardan kaynaklı olası bir sel ve su taşkını yaşanmaması için Başkent genelindeki yağmur suyu ızgaralarını, sel kapanlarını ve alt geçitleri düzenli periyotlarla, gece gündüz temizliyor.ANKARA (İGFA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, 25 ilçede rutin temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaparak insankaynağı ve teknik araç gücüyle Başkenti sağanak yağışlara her zaman hazır hale getirmek için çalışıyor.

Geçmişte ihmal edilen altyapı nedeniyle can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel manzaralarının günümüzde de yaşanmaması için oldukça kapsamlı bir temizlik operasyonudevreye sokuldu. ASKİ ekipleri, Ankara’nın tüm yağmur suyu ızgaralarını, sel kapanlarını ve alt geçitlerini sistematik şekilde tıkanmalara karşı tarıyor.

Temizlik operasyonunu bir program dâhilinde 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüren ekipler, yapılan kontrollerde çeşitli malzemelerle dolu olduğu belirlenen yağmur suyu ızgaralarını hızla temizleyerek su akışını yeniden sağlıyor. Bunun yanı sıra, Coğrafi Bilgi Sistemi’nde (CBS) kayıtlı görünmeyen ızgaralar da tek tek sisteme kaydediliyor.