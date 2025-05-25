Sıfır Atık İçin El Ele Projesi kapsamında Sıfır Atık Eğitici Eğitimi Programı, pilot il olarak belirlenen Düzce’de gerçekleştirildi.

Düzce Kasım Aktaş Ortaokulunda sıfır atık için el ele proje toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda, sıfır atık bilincinin eğitim yoluyla yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının desteklenmesi amacıyla pilot il olarak belirlenen Düzce’de sıfır atık eğitici eğitimi programı yapıldı. Toplantıya Vali Selçuk Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Boz, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Yönetimi, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler iştirak etti.

Proje kapsamında, Düzce genelinde görev yapan 113 öğretmene Sıfır Atık Eğitici Eğitimi verilecek olup; ayrıca ÇEVKO tarafından ilkokullara atık kumbaraları yerleştirilerek, öğrencilerin eğitim kitlelerine sahip olması ve okullara atık toplama konteynerlerinin temin edilmesi sağlanacak bununla birlikte çevre haftasında Namık Kemal İlkokulu’nda "Örnek Atık Dönüşüm" atölyesi kurulacak.

Vali Selçuk Aslan, 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen sembolik makam devir teslim töreninde geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak müzesi kurma kararını aldıklarını belirtti. Valilik öncülüğünde hazırlıklarını şehrin bütün yerel dinamiklerinin destekleri ve tüm kurumların ve bireysel gönüllülerin iş birliği ile Düzce Belediyesi Bilim Merkezi’nde içinde 400 metrekarelik bir alanın müze kurulumu için Düzce Belediyesi tarafından tahsis edildiğini bildiren Vali Aslan metrekare düzeyinde Türkiye’nin en büyük, sıfır atık konseptinde ilk oyuncak müzesinin önümüzdeki haftalarda açılışının yapılacağı müjdesini de verdi.