Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ adı altında düzenlenen 8. halk buluşmasında Hamidiye Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Özlü vatandaşlara hem mevcut hizmetlerle ilgili bilgiler verdi, hem de beklentilerini dinledi.

Düzce’de vatandaşların talep ve sorularını doğrudan ilettiği ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı ilgiyle devam ediyor. Hamidiye Mahallesi’nde düzenlenen programda, Başkan Faruk Özlü vatandaşlarla bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, vatandaşlar doğrudan soru sorma ve taleplerini iletme imkanı buldu.

Hamidiye Mahallesi Muhtarı Haluk Karaduman, Başkan Özlü’ye mahalleye sağlanan hizmetler ve çözüm odaklı yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

"Tüm Türkiye’ye örnek olduk"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise Hamidiye Mahallesi’nde toplanan kalabalığın coşkusuna dikkat çekerek, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Bu buluşmaların ilk kez Düzce’de başlatıldığını ve olumlu geri dönüşlerin ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm Türkiye’de uygulanmaya başladığını belirten Şengüloğlu, "Böyle bir modele öncülük etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün Düzce’ye büyük emek verdiğini vurgulayan Şengüloğlu, "Başkanımız Düzce’ye hizmet etme noktasında günün 16-18 saatini çalışmaya ayırıyor. Bizler onun çalışmasına, gayretine şahidiz. Sizler de şahitsiniz" diye konuştu.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise, Düzce’de son 5 yılda önemli bir değişim yaşandığını belirterek, "Hızlı büyüyen bir şehiriz, elbette eksiklerimiz oluyor. Ama bu güçlü ekiple bunları tek tek çözüyoruz. Bu ekibe güvenin, alnımızın teriyle Düzce için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Hamidiye Mahallesi’ne yapılacak sağlık ocağıyla ilgili de bilgi veren Keşir, "Müteahhit çalışmalara başladı, yakında temel atma töreni gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bu şehrin hangi derdi varsa, bizim derdimizdir"

Başkan Faruk Özlü ise vatandaşlara hitabında, mahallenin sorunlarını yakından bildiğini ifade etti. Göreve geldiğinde mahallede kapalı pazaryeri talebi olduğunu hatırlatan Özlü, bütçe olmamasına rağmen verdikleri sözü tuttuklarını belirtti. İçme suyunda yaşanan sorunları gidermek üzere yürüttükleri çalışmaları da paylaşan Özlü, "Şehrimizin içme suyu şebekesinin tamamını yenileyeceğiz. Yaklaşık bin 250 kilometre su şebekesini döşeyeceğiz. Projesini yaptık, parasını bulduk, bugün de ihalesi yapıldı. Arıtma tesisi de yapılıyor. İnşaata başlandı. Bunlar bittiğinde hiçbir su sıkıntısı olmayacak" dedi.

"Hiçbir zaman günü kurtarmaya çalışmadık"

Mobilya Kent ve büyük bir eğitim ve araştırma hastanesi gibi projelerle şehrin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Özlü, "Bizim bütün gayretimiz Düzce’mizi önümüzdeki on yıllarda karşılaşabileceği sorunları çözmek üzerine kurulu. Hiçbir zaman günü kurtarmayı düşünmedik. Yaptığımız bütün işler geleceğe matuf, Düzce’nin aydınlık geleceği içindir. Şundan emin olun ki; bu şehrin, bu mahallenin hangi derdi varsa o bizim derdimizdir. Biz bütün sorunları tek tek takip ediyoruz. Buraya sizinle sohbet etmeye, sizleri dinlemeye, sizlerin isteklerini almaya ve onları yerine getirmeye geldik. Bizim başarı kriterimiz sizin memnuniyetinizdir. Genelde bu tip toplantılar seçim zamanlarında yapılır. Seçim yok, ama biz buradayız. Sizleri seviyoruz, bu şehri seviyoruz, işimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşen programda Başkan Özlü yöneltilen her soruyu tek tek yanıtladı. Kendisine iletilen taleplere yönelik ilgili birim müdürlerine talimat verdi.