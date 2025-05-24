DÜZCE(İHA) –Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa kampanyası çerçevesinde Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda öğrencilerin boyu ve kilosu ölçüldü.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, Düzce Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli ekipler tarafından Düzce Üniversitesi Uzunmustafa Meslek Yüksekokulu’nda stant açtı. Açılan stantta sağlıkçılar öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri yaptı. Öğrenciler boylarına göre ideal kilolarını öğrendiler.