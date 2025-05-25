Düzce Belediyesi’nin "Evlilik Okulu" projesi bu kez emniyet personeline kapılarını açtı. Düzce Polis Eşleri Derneği (POLDER) yöneticileri ile polis memurlarının katıldığı eğitimde, evlilikte mutluluğu artıracak ipuçları sunuldu.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi ile Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) iş birliğinde sürdürülen "Evlilik Okulu" projesi, toplumsal yapının temel taşı olan aile kurumunu güçlendirme hedefiyle eğitimlerine devam ediyor. Mayıs ayı kapsamında düzenlenen eğitimlerin katılımcıları ise Düzce Emniyet Müdürlüğü personeli oldu. Düzenlenen eğitimlere, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi ve aynı zamanda Düzce Polis Eşleri Derneği (POLDER) Başkanı Şule Ergüder ile dernek yönetim kurulu üyesi olan emniyet müdür yardımcılarının eşleri de katıldı.

"Mutlu Olmak Çok Güzel, Mutlu Olmak En Güzel" sloganıyla gerçekleştirilen eğitimlerde konuşan Uzman Psikolog Ersan Şimşek, çiftlerin evlilik öncesinde ve sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlar, bu sorunlarla başa çıkma yolları ve sağlıklı iletişimin evlilikteki yeri hakkında önemli bilgiler verdi. Şimşek, katılımcılara evlilikte mutluluğu artıracak ipuçları sunarken, çiftlerin birbirlerine nasıl destek olabilecekleri konusunda da farkındalık oluşturdu.

İki gün boyunca dört seans halinde gerçekleştirilen eğitim programına toplam 450 polis memuru katıldı. Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.