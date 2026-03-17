DÜZCE(İHA) - Düzce'de karla kaplı bin 800 rakımlı Kardüz Yaylası havadan görüntülendi.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan belediye hizmetlerini aktarırken diğer yandan da Düzce'nin turizm açısından önemli noktalarını tanıtıyor. Ekipler; yaklaşık bin 800 rakıma sahip yaylada kar kalınlığının artmasıyla ortaya çıkan beyaz örtüyü havadan ve yerden görüntüledi. Havadan yapılan çekimler, yaylanın geniş manzarasını ve karla kaplı ormanları gözler önüne serdi. Yerden yapılan çekimlerde ise karın dokusunu ve doğal detayları yakından gösterdi. Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Düzce'nin önemli turizm alanlarından biri olan Kardüz Yaylası, kış turizmi açısından sunduğu doğal güzelliklerle dikkat çekiyor.