Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, karla kaplı zirvesi ve bulutlarla örtülü etekleriyle görenleri mest ediyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, baharın gelişiyle birlikte doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor. Zirvesindeki kalın kar örtüsü, eteklerinde dolaşan bulutlarla birleşince ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıkıyor. Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasında ihtişamıyla yükseliyor.