Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, Hemşirelik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törene, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Yardımcısı Solmaz, törende yaptığı konuşmada, mezuniyetin sadece bir tören olmadığını belirterek, "Bu sadece bir mezuniyet töreni değil; sağlığa, insana ve geleceğe yapılan stratejik bir yatırımdır." dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müslüm Kuzu ise mezunların bilgi birikimlerine ve mesleki sorumluluklarına dikkat çekerek, "Bugün buradan ayrılırken yalnızca bir diplomaya değil, büyük bir sorumluluğa da sahip oluyorsunuz. Her koşulda topluma karşı vicdani ve mesleki görevinizi yerine getireceğinize inanıyoruz. Artık sizler üniversitemizin dış paydaşlarısınız." ifadelerini kullandı.

Törende dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi ve Karabük Üniversitesi ikincisi olan Ebelik Bölümü öğrencisi Nida Kurban, mezuniyet konuşmasında ebelik mesleğinin önemine değinerek, "Bir ebe olarak hayatın başlangıcına tanıklık etmek kelimelerle tarif edilemeyecek kadar kıymetli bir sorumluluktur." diye konuştu.

Fakülte ikincisi Hemşirelik Bölümünden Edanur Ayşe Çelik, üçüncüsü ise Ebelik Bölümünden Şevval Bal oldu.