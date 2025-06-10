Avusturya’nın güneyindeki Graz kentinde bulunan bir ortaokula saldırı gerçekleştirildi. Okulda silah sesleri duyulduğuna ilişkin ihbarın ardından olay yerine giden polis okula operasyon başlatırken saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildiren polis saldırganın okulun eski bir öğrencisi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

Graz Belediye Başkanı Elke Kahr, saldırıda hayatını kaybedenler arasında intihar eden saldırganın da bulunduğunu ifade ederek yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğünü aktardı.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker saldırıyı "ülkeyi tam kalbinden vuran" bir trajedi olarak nitelendirerek "Hayatını kaybedenler önlerinde koca bir hayat olan genç insanlar ve onlara bu yolculukta eşlik eden bir öğretmendi" dedi.

Avusturya basını saldırganın 22 yaşında okulun eski bir öğrencisi olduğunu yazarken zanlının kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.