Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü öğrencileri, gösterdikleri başarılı performansın ardından İstanbul’dan 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Şile’de düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali’ne katılarak büyük bir başarıya imza attı. Bir yönetici, iki öğretmen ve iki öğrenciden oluşan okul ekibi, lise düzeyi okullar kategorisinde öğrenci aşçı restoran tatlı tabağı ve makarna tabağı dallarında yarıştı. Okul yönetimi ve öğretmenlerinin rehberliğinde başarılı performans sergileyen öğrenciler, mutfak sanatlarındaki yetenekleriyle de festivalde dikkat çekti. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonda yeteneklerini sergileyen liseli gençler, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Aydın’ı başarıyla temsil etti.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 yönetici, 2 öğretmen ve 2 öğrenciden oluşan ekibiyle İstanbul Şile’de TASFED tarafından düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali’ne katılım sağlamıştır. Lise düzeyi okullar kategorisinde öğrenci aşçı restoran tatlı tabağı ve makarna tabağı dallarında yarışan ekibimiz, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak ilimizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmiştir. Bu büyük başarılarından dolayı okulumuzu ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.