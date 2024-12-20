Teknosa, pazarlama alanında sunduğu projelerle Altın Örümcek ve İstanbul Marketing Awards’ta toplamda 6 ödülün sahibi oldu.

Bu yıl 22’ncisi gerçekleşen dijital dünyanın en iyilerini ödüllendirildiği Altın Örümcek Ödülleri, mobil uygulama, web sitesi ve dijital pazarlama gibi 28 farklı kategoride projeleri değerlendirerek, dijital dünyada fark oluşturan çalışmaları ödüllendirdi.

Teknosa, 2023 yılında başlattığı ve bu yıl ikinci fazını hayata geçirdiği ‘En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti’ projesiyle ‘Dijital Pazarlama’ kategorisinde dört farklı dalda altın ödül kazanmayı başardı. Bu kategoriler; ‘Entegre Kampanya’, ‘Online Reklam Kampanyası ve Sosyal Medya’ oldu. Ayrıca, yapay zeka teknolojisini anne tavsiyeleri konseptiyle buluşturduğu çarpıcı ‘Anne Intelligence’ reklam filmi kampanyasıyla şirket, ‘Dijital Pazarlama- Sosyal Medya’ dalında bronz ödüle layık görüldü.

İstanbul Marketing Awards’tan iki prestijli ödül

İstanbul Marketing Group tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Marketing Awards’ta ödüller sahiplerini buldu.

Bu kapsamda Teknosa, ‘En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti’ projesiyle ‘Dijital ve Teknoloji’ ana kategorisinde ‘Yapay Zekâ Kullanımı’ ödülü, Türkiye’nin pek çok şehrindeki oyun tutkunlarını bir araya getiren ‘Oyunda Buz Çağı’ projesiyle ise ‘Ürün & Deneyim & Satış’ ana kategorisinde ‘Ortaklık Yoluyla Büyüme’ dalında başarı göstererek iki prestijli ödülün daha sahibi oldu.