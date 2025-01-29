Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

İlçede son birkaç haftada etkili güneşli ve ılıman hava şartları badem ve erik ağaçlarını aldattı. Zeytinada, Güneyköy, Göçük, Kırahmetler ve Muzkent Mahallelerinde bulunan badem ve erik ağaçları yalancı bahara aldanıp çiçek açtı. Normal şartlarda mart ayında çiçeklenen ağaçlar, beyaza bürünüp görenleri şaşırttı.

Gazipaşalıların baharı andıran günler yaşadığını belirten Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, kış ortasında açan çiçeklerin don riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Badem ve erik ağaçlarının oluşabilecek bir don olayında çiçeklerinin dökülme tehlikesi ile karşılaşacağının altını çizen Başkan Çelik, don riskiyle birlikte şiddetli yağmur riskinin de ağaçları tehdit edeceğini belirterek, bu gibi durumlarda üreticilerin zarar görmemesi ve ürününü teminat altına alması için tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini dile getirdi.