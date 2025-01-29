Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırın dorsesine takılan otomobil metrelerce sürüklendi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Bir tır sürücüsü, manevra yaptığı sırada park halindeki otomobili fark edemedi. Dorseye takılan araç, metrelerce sürüklendi. Durumu fark eden çevredekilerin koşarak bağrışlarına rağmen tır sürücüsü otomobili fark edemeyerek bir süre daha yoluna devam etti. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.