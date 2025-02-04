Gaziosmanpaşa Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre adına 16 mahallede temizlik seferberliği başlattı. Her hafta iki mahalle için kolları sıvayan ekipler, hem cadde ve sokakları baştan sona temizliyor hem de çevre kirliliğine karşı farkındalık çalışması gerçekleştiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan toplu temizlik ekibi, çalışma yapılan mahallelerde yol, kaldırım, park ve ortak yaşam alanlarını özenle süpürerek, cadde ve sokakları pırıl pırıl hale getiriyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için sokağa atılmış moloz, tadilat atıkları ve eski ev eşyaları gibi iri hacimli atıklar ise araçlara yüklenip, bölgeden uzaklaştırılıyor. Ekipler, vatandaşları da temizlik seferberliğine dahil etmek için saha çalışması sırasında çevre bilincine yönelik broşürler dağıtıyor.

Yerinde tespit ve saha inceleme çalışmaları da yapılıyor

Toplu temizlik esnasında mahallelerde saha inceleme ve tespit çalışması da yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ve belediye meclis üyeleri, temizlik personeli ile birlikte cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde tespit ediyor. Yol bakım, onarım, yeşil alan ve çevre düzenlemelerine yönelik ihtiyaçlar tespit edilerek, hızla çalışma başlatılıyor. Vatandaşların da memnuniyetle karşıladığı toplu temizlik çalışmaları, program dahilinde tüm mahallelerde devam edecek.