Gaziantep'te Dülük-OSB Tüneli kapsamında iki tünel inşa edilecek. Yapılacak bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğunun 8 bin 600 metre olacak. Gaziantep OSB ve Büyükşehir Belediyesi tüneli inşa ederken, Karayolları ise kalan 5,5 kilometrelik kesimle bu kesimde 3 farklı seviyeli kavşak ve bir adet demiryolu köprüsü inşa edecek.GAZİANTEP (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hayata geçirilecek Dülük-OSB Tüneli’nin Temel Atma töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Gaziray projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiklerini anımsatarak, Gaziray projesinin şehir içi ulaşıma adeta nefes aldıran Gaziantepli vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir proje olduğunu belirtti.

Gaziantep’in özellikle inovasyon alanında çok önemli projelere imza atarak son 23 yılda hayata geçirdiği markalaşma ve Ar-Ge projeleri sayesinde en hızlı oyuncularından biri olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Tarım faaliyetlerinin yanı sıra tekstil, gıda, metal, makine, boya-kimya, plastik, otomotiv, inşaat, ağaç ürünleri, deri ve ayakkabı üretimi gibi çok çeşitli bir üretim yelpazesi var ve bugün yaklaşık 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleştirdiği ihracatıyla en çok ihracat yapan 6’ıncı şehir. Elbette ülkemiz ekonomisi için böylesi önem taşıyan Gaziantep’i ulaşım ve iletişim altyapısıyla daha da ileri taşımak bizim görevimiz.” diye konuştu.

GAZİANTEP’İN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA YAKLAŞIK 124 MİLYAR LİRA YATIRIM

Gaziantep’in dinamizmi, çalışkan insanları ve Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ve diğer başarılı ilçe belediye başkanları gibi vizyoner yöneticileri sayesinde her geçen gün daha da büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini ifade eden Uraloğlu, “Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gaziantep'in bu gelişimine omuz veriyor, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için gayret ediyoruz. Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 452 kilometreye yükselttiklerini kaydeden Uraloğlu, şehrin ekonomisi için lokomotif görevi gören, 300 bin çalışanıyla aralıksız üretimini sürdüren Gaziantep Organize Sanayisi’nde çalışan vatandaşları Dülük Ormanları’nın altından geçirecek şekilde planlanan proje kapsamında; 3 bin 250 metrelik iki tünel inşa edileceğini ve yapılacak bağlantı yollarıyla birlikte projenin toplam uzunluğunun 8 bin 600 metre olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Planlanan güzergah D-400 Batı Dülük kavşağı ile başlayıp kuzey yönde Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Gaziantep OSB kavşağına ulaşacak. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyemiz tüneli inşa ederken, Karayolları Genel Müdürlüğümüz de yaklaşık 5,5 kilometrelik kesimi ve bu kesimde 3 farklı seviyeli kavşak ile 1 adet demiryolu köprüsü inşa edecek.” dedi.

Söz konusu proje tamamlandığında özellikle OSB’de çalışan vatandaşların işe gidip gelme sürelerinin kısalacağını ve trafik yoğunluğunun azalacağını söyleyen Uraloğlu, böylece hem iş verimliliğinin artacağını hem de şehir içi trafiğin rahatlayacağını kaydetti.