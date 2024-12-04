Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme alanından 3 öğrenci İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü projeyle 21 gün sürecek eğitime katılmak için Avusturya’nın Viyana şehrine gitti.

Okul öğrencilerinden Hüseyin Yeter, Bedirhan Lüle, Caner Olguner Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 2023-1-TR01-KA121-VET-000162904 no’lu Erasmus+ Akreditasyonu (İklimlendirme Sistemleri Staj çalışmaları) Mesleki Eğitim Projesi çerçevesinde Avusturya’nın Viyana şehrine gitti. Öğrenciler tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alan öğretmeni İbrahim Ethem Esenoğlu refakatinde 21 gün sürecek eğitime katılacaklar.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Şakir Gökhasan, "Öğrencilerimiz ilerleyen teknoloji, iletişim ve ulaşım sayesinde küresel bir köy halini almaya başlayan dünyada farklı kültür ve dilleri tanıma fırsatı buldular. Proje kapsamında Avusturya’nın Viyana şehrine gittiler. Farklı coğrafyada yaşayan insanların kültürlerini ve eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek kendi ülkemizde ki kültürü ve eğitim faaliyetlerini karşılaştırma imkânı buldular. Proje kapsamında gittikleri okulda farklı kültürlerden gelen birçok öğrenciyle birlikte oldular, öğrencilerimiz farklı kültürleri tanıma ve kaynaşma fırsatı buldular. AB yurtdışı projeleri ile öğrencilerimizin uluslararası düzeyde ufukları genişliyor, kendilerine olan güvenleri artıyor, aynı zamanda yabancı dil eğitimlerinin kendileri için önemini daha iyi kavrıyorlar” dedi.