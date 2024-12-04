Esenyurt’un ilk ağız ve diş sağlığı merkezi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un çabalarıyla hayata geçiriliyor. Esenyurtluların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla planlanan ve Sağlık Bakanlığı’nın yatırım programına aldığı merkezin yapımına kısa süre içerisinde başlanacak.

Esenyurtlular, uzun süredir talep ettikleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne kavuşuyor. Mevlana Mahallesi’nde bulunan Esenyurt Belediyesi’ne ait arazi, 2019 yılında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla diş hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmişti. Uzun süredir yer tahsis tartışmaları ile geciken proje için Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy harekete geçti. Aksoy, yıllardır atıl durumda bırakılan arazinin bakanlığa tahsis edilmesini sağladı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz ile birlikte hastanenin yapılacağı arazide incelemelerde bulunan Başkan Vekili Aksoy, projenin yapımına kısa sürede başlanacağını söyledi.

İlçeye modern bir diş hastanesi kazandırılıyor

Başkan Vekili Aksoy, müjdeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na ve ekibine Esenyurt’a verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Aksoy, “Hafta başında, uzun bir süredir yer tahsis tartışmaları ile yapımı geciken Esenyurt Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için belediyemize ait olan, Sağlık Bakanlığımızın önceden beri talep ettiği, arsanın tahsisini yaptık. Tamamlandığında 10 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir diş hastanesini Esenyurt kazanmış olacak. Çene ve diş operasyonlarının yapılabileceği ameliyathanelere ve kliniklere sahip olacak diş hastanemizin, sağlık emekçilerimize iyi bir çalışma ortamı, vatandaşlarımız için güzel bir sağlık tesisi olmasını diliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yatırım programına alındı

Esenyurtluların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesi amacıyla planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak, yatırım programına alındı. İçerisinde klinikler, ameliyathane ve acil servisin de yer alacağı hastane tamamlandığında haftanın 7 günü 24 saat Esenyurtlulara hizmet verecek.

Sağlık ve eğitim projeleri bir alanda

Yaklaşık 20 dönümlük arazi üzerine okul yapılması da planlanıyor. Arsanın 15 bin metrekarelik kısmı ilçedeki derslik sorununa çözüm bulmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilecek. Bakanlık, arazi üzerine yapılacak 2 okulun proje çalışmalarını sürdürüyor.