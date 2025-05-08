Denizli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Mustafa Karapınar’ın annesi Fatma Karapınar hayatını kaybetti.

Denizli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve birçok medya kuruluşunda çalışan Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) üyesi Mustafa Karapınar’ın annesi Fatma Karapınar, geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı 3 aydır tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine dün gece hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Karapınar’ın pankreas tedavisi gördüğü, son olarak da böbrek yetmezliğinden diyalize girdiği belirtildi. Dün gece tedaviye cevap vermeyen Karapınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazeteci Mustafa Karapınar’ın hayatını kaybeden annesi Fatma Karapınar’ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Akköy Mahalle Camisinde kılınacak namazın akabinde Akköy Mezarlığına defnedileceği belirtildi.