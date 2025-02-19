Gayrimenkul sektörünün lokomotif kurumlarından İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule’deki en yeni projesi Bizim Evler 11’in reklam filmini yapay zeka desteğiyle hazırlattı. Konut sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan ve görsel, müzik, senaryoya kadar her aşamada yapay zeka kullanılan reklam filminin altında, yarım asra yakın tecrübesi ve yenilikçi vizyonuyla Fikirevim Reklam Ajansı’nın imzası yer alıyor.

İstanbul’da planlı şehirleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan Ispartakule’nin en büyük yatırımcısı İhlas Holding İnşaat Grubu, markalı konut sektörünün bilinirliği en yüksek projeleri arasında yer alan Bizim Evler için hazırladığı yapay zeka destekli reklam filmiyle sektörde bir ilke imza attı. Yayınlanmaya başlayan yapay zeka destekli reklam filmiyle gelişen teknoloji ve gayrimenkul sektörü arasında önemli bir köprü kurularak müşteri deneyiminin artırılması hedefleniyor. Bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapan şirketin yeni projesi için hazırlattığı reklam filminde görsellerden müziğe ve hatta metinlere kadar her aşamasında yapay zeka kullanımına yer verildi.

Hazırlanan reklam filmiyle geçmişin özlenen mahalle ve komşuluk günlerinin, Bizim Evler 11’de yaşanacağı vurgulanırken, yaşamın değerli noktalarının bu projeyle yeniden öne çıkacağı anlatılıyor. Fikirevim Reklam Ajansı tarafından hazırlanan reklam filmi, gayrimenkul sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor.