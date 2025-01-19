Son dönemde popüler olan “Gassal” dizisi, Elazığ’da bu mesleğe yönelimi arttırdı. Açılan gassallık kursları yoğun ilgi görürken, kursiyerler hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanıyor.

Son dönemde ekranlara gelen Gassal dizisi, gassallık mesleğine yönelimi artırdı. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen gassallık kursu yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile Mezarlıklar Müdürlüklerinin katkılarıyla şu ana kadar 32 kişinin katıldığı kurs, mesleğe ilgi duyanlara önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi’nde (EBEGEM) usta öğreticilerden teorik bilgi alan kursiyerler, daha sonra Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın ve erkek gassallar ile birlikte pratik deneyim elde etme şansı buluyor.

Kursiyerlerden Melike Ülkü Yıldırım, gassallık mesleğini tercih etme nedenlerini şu sözlerle anlattı:

’’Gassallığı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri, manevi yönlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki ülkemiz bir deprem bölgesi olduğu için bu mesleği, bu görevi herkesin üstlenebilmesini istiyorum. İnsanları son görevlerinde en güzel şekilde sonsuzluğa yolcu etmeyi istiyorum. Arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel bir meslek ediniyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Bu kursu bize sağlayan Elazığ Belediyesine, Halk Eğitim Merkezine ve hocamıza çok teşekkür ediyorum.”

Kursiyerlerle görüşen Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ’’Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğümüzün birlikte oluşturmuş olduğu güzel bir kadroyla Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerden aldığımız destekle böylesine bir kursla İslami usullere göre kefenleme öncesinde yıkama ve kefenleme işlemleri yapılması pratiği çalışmaları devam ediyor. Bu kurslara katılan kardeşlerimiz, kurs neticesinde sertifika da almış olacaklar” şeklinde konuştu.