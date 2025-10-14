Okullar açıldı, öğretmenler ve öğrenciler yeniden sınıflardaki yerlerini aldı. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce öğretmen, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen 11’inci Eğitim Şenliği ile mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılıyor.

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu ÖRAV, bu yıl da öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek, öğrencilerin nitelikli eğitime erişimine katkı sunmak amacıyla öğretmenleri 11’inci ÖRAV Eğitim Şenliği’nde bir araya getiriyor. Bu yıl 11’inci kez düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği, alanında uzman konuşmacılar, ilham verici atölyeler ve dopdolu etkinliklerle öğretmenlere zengin bir deneyim sunuyor. Erzurum ve Kars’ta başlayan şenlik, aralık ayı sonuna kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde, 30 ilde öğretmenlerle buluşmaya devam edecek. Eğitim Şenliği’nin son durağı ise İstanbul oldu. 11 Ekim’de şenlik kapsamında üretken yapay zekâdan pozitif psikolojiye, şiirden yogaya ve üretici düşünmeye birçok alanda hem mesleki hem kişisel gelişimi destekleyen atölyeler gerçekleşti. Şenlik boyunca Garanti BBVA gönüllüleri de öğretmenlere eşlik etti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, "Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimi, geleceği temsil eden çocuklarımızı güçlendirmenin anahtarı. Garanti BBVA olarak, nitelikli eğitimin toplumların gelişiminde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz ÖRAV ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimini desteklerken, öğrencilerimizin de nitelikli eğitime erişim hakkını korumak için çalışıyoruz. ÖRAV, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme vizyonuyla hareket eden öncü bir sivil toplum kuruluşu. 11 yıldır düzenlenen Eğitim Şenliği de bu vizyonun somut, en kapsamlı örneklerinden biri. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında öğretmenlerle buluşan şenlik, alanında uzman konuşmacılar, ilham verici atölyeler ve sayısız etkinlikle öğretmenlerimize zengin bir deneyim sunuyor. Güçlü toplumların temelinin güçlü öğretmenler, eğitimde fırsat eşitliğinin ise vazgeçilmez bir hak olduğuna yönelik güçlü inancımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı öğretmen şenliklerinden

Yapılan açıklamaya göre, bu yılki şenliğe ev sahipliği yapacak iller; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak olacak.