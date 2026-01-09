Mersin'in Bozyazı ilçesinde, resmi ve özel anaokulu müdürlerinin katılımıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bozyazı İlk Adım Anaokulunda düzenlenen toplantı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda okul öncesi eğitimde yürütülen çalışmalar, eğitim-öğretim süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca ikinci döneme yönelik planlamalar, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrenci gelişimini destekleyici uygulamalar üzerinde duruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, okul öncesi eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti.

Toplantıya şube müdürleri Adem Limon ve Ramazan Ulu ile okul müdürleri katıldı.